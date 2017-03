Aalesund banket Molde i generalprøven

Etter en målløs første halvtime startet scoringsfesten på AaFKs hjemmebane. Mustafa Abdellaoue og Aron Thrándarson sørget for at det sto 2-0 til pause.

Etter hvilen økte Daniel Grétarsson til 3-0, før Etzaz Hussain reduserte for Molde på straffespark. Valmir Berisha gjorde 4-1, mens dagens andre fra "Mos" fastsatte sluttresultatet til 5-1.

Flere av lagene i Eliteserien spiller sine siste oppkjøringskamper denne helgen, og Molde var ikke det eneste laget som fikk trøbbel defensivt. Fjorårets serietreer Odd måtte se hele fire baller gå inn i eget mål da Start gjestet Skien.

Lars Jørgen Salvesen scoret to ganger, mens Espen Børufsen og Lasse Sigurdsen også nettet for Start. Odds mål kom ved Fredrik Nordkvelle, Olivier Occean og Pape Paté Diouf.

Forrige sesongs sølvvinner Brann fikk heller ikke smake seier i "generalprøven" til Eliteserien. Laget ledet lenge hjemme mot Sogndal etter Torgeir Børvens tidlige scoring, men to mål av Gilbert Koomson snudde kampen for gjestene.

Flamur Kastrati ble en håndfull for gamle lagkamerater i Strømsgodset da Sandefjord gjestet Drammen. Han gjorde 1-0 etter seks minutter og var også nest sist på ballen da Erik Mjelde sørget for at kampen endte 2-2.

Strømsgodsets mål ble scoret av Eirik Ulland Andersen og Marcus Pedersen.

