Tutta fire slag bak toppen

35-åringen noterte seg for tre birdier og to bogeyer. Hun gikk førsterunden to under par.

I toppen deler en trio på førsteplassen: Cristie Kerr (USA), Mo Martin (USA) og Chun In-gee (Sør-Korea). Alle tre nøyde seg med å bruke 66 slag torsdag.

Pettersen har ikke vunnet en LPGA-turnering siden april 2015.

