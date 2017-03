Tosun ble tomålsscorer for Tyrkia

Besiktas-spilleren bredsidet inn 1–0 fra kort hold i det niende minutt, før han headet inn mål nummer to på en corner fire minutter senere.

Tyrkia var overlegne i den tyrkiske feriebyen fredag, men Përparim Hetemaj var nære å redusere før pause da han sendte i vei en suser i stolpen.

2-0-seieren var lagets første hjemmeseier over Finland. Med tre poeng klatrer Tyrkia til tredjeplass i gruppe I med åtte poeng, to poeng bak Kroatia som møter Ukraina senere fredag. Finland ligger sist i gruppen med et poeng.

Serbias snudde 0–1 til 3–1 mot Georgia i gruppe D, og har tatt over gruppeledelsen med elleve poeng. Ett poeng skiller ned til Irland, som tar imot tredjeplasserte Wales senere fredag. Georgia er gruppejumbo med to poeng.

Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic og Mijat Gacinovic scoret målene til Serbia mot Georgia. Nika Katcharava sendte hjemmelaget i ledelsen.

(©NTB)