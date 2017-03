To NHL-kamper spilles i Stockholm

Det er ikke tilfeldig at det er akkurat disse to lagene som kommer til Sverige for å spille 10. og 11. november. Begge har svenske lagkapteiner, Gabriel Landeskog i Colorado og Erik Karlsson i Ottawa.

– Vi har flere svenske spillere i NHL enn noensinne, og vi er veldige glade for å kunne vise et antall av dem i deres hjemland, sier NHL-sjef Gart Bettman.

Forrige gang det ble spilt NHL-kamper i Sverige, var da New York Rangers møtte Los Angeles Kings og Anaheim Ducks i Globen i 2011.

