Tande sikret pallplass i verdenscupen

I et renn som var preget av ujevne forhold holdt Stefan Kraft hodet kaldt da det gjaldt som mest i begge omganger. Østerrikeren fikk 390,2 poeng og vant 9,8 poeng foran Andreas Wellinger. Tyskeren hadde to svev på 235 meter.

Wellingers landsmann Markus Eisenbichler var lengst i første omgang med 243,5 meter og han hadde 236 meter i finalen. Det holdt til tredjeplass. Det er tydelig at den doble VM-vinneren i skiflyging (2004 og 2006) Roar Ljøkelsøy har gjort en bra jobb med de tyske hopperne når det gjelder å få dem til å fly langt på ski.

Robert Johansson ble best av de norske på åttendeplass etter en litt svak annen omgang av de norske hopperne med unntak av Tande. Johansson hadde 228 og 225 meter og fikk 437,3 poeng.

– Det ble et utfordrende renn for juryen og hopperne. Jeg synes vi var bra som lag, men vi mangler en mann helt oppe blant de beste, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Tande utelatt fra lagkonkurransen

Daniel-André Tande var dårligst av de norske etter 1. omgang med 219,5 meter, men i finalen la han på til småpene 233 meter. Han hoppet seg med det opp sju plasseringer. I og med at Wellinger ikke vant sikret Kongsberg-hopperen seg tredjeplassen i verdenscup totalt med ett renn igjen av sesongen bak Kraft og Stoch.

– Det var morsomt få til et bra hopp her. Det er jobbing med de tingene vi skal gjøre og læring av de småtingene jeg har gjort riktig, forklarte Tande til NRK.

– Det var gledelig at Tande klarte å ta tredjeplassen sammenlagt. Han har slitt litt i det siste, men gjorde et veldig godt hopp i finalen. Likevel har jeg valgt å la han stå over lagkonkurransen, sa Stöckl.

Landslagstreneren fortalte at det er Robert Johansson, Johann André Forfang, Anders Fannemel og Andreas Stjernen som hopper for Norge i den rekkefølgen.

Anders Fannemel viste noe av sitt gamle jeg da han landet på 243 meter i første omgang. Da var han nummer fem, men han falt fire plasseringer i finalen etter bare 215 meter.

Forfang tilbake

Andreas Stjernen var lengst i prøveomgangen med hele 246 meter, men nordtrønderen var ikke like heldig med forholdene i 1. omgang. Da ble det bare 219,5 meter etter lite oppdrift nedover i hoppet. Stjernen forsvarte sin 14.-plass etter 1. omgang med et finalehopp på 228 meter.

Lørdag er det lagkonkurranse i Planica, mens sesongen avsluttes med et individuelt renn for de 30 beste i verdenscupen søndag.

Johann André Forfang ble diskvalifisert i torsdagens kvalifisering og hoppet ikke fredag. Han får nå muligheten i lagkonkurransen og er også blant de 30 beste i verdenscupen slik at han får hoppe søndag.

