Norge har spissen å bli vettskremt av

Joshua King er "on fire", som det heter i sangen. Han har scoret sju mål på Bournemouths seks siste kamper i Premier League, inkludert et hattrick i 3-2-seieren mot West Ham for to uker siden. Han scoret også da laget med ti mann greide 1–1 mot Manchester United på Old Trafford.

Han var involvert i forspillet til begge mål da Swansea ble slått 2–0 i siste kamp før landslagspausen, og laget har etter en tung periode tatt sju poeng på sine tre siste kamper.

– Kanskje er dette det beste jeg har vært som profesjonell fotballspiller, talt i mål og assist, sier King, som har gode tall å vise til også på landslaget.

Han scoret Norges to siste landslagsmål i fjor høst og endte dermed som mestscorende spiller i Høgmo-perioden med fem mål. Søndag skal han prøve å score det første i Lagerbäck-perioden.

Will Grigg, som de nordirske supporterne synger om, er skadd og ikke med i troppen mot Norge. Det betyr ikke at sangen ikke vil bli sunget i helgen. Den gikk som en farsott gjennom Frankrike under EM i fjor sommer, selv om Grigg satt på benken og ikke fikk spille et minutt for Nord-Irland.

Uredde

Kanskje burde hjemmesupporterne søndag i stedet hviske "Josh King's on fire, our defence is terrified".

Nå skal det sies at West Bromwich-stopperne Gareth McAuley og Jonny Evans, som også er stoppere for Nord-Irland, ikke framstår som særlig engstelige typer. King kjenner dem godt og spilte mot dem for en måned siden.

– De er tøffe og sterke, og veldig duellsterke. Evans er god med ballen i beina, men er vel ikke verdens raskeste stopper, så det burde være mulig å komme inn bak dem, sier han.

King scoret i kampen mot WBA, men det var på straffespark, og det endte med 1-2-tap.

– Det blir en tøff kamp søndag. Nord-Irlands spillere er kjent for å blø for drakta, og det må vi også gjøre. Vi må prøve å matche dem mest mulig, og til sjuende og sist handler det om å få ballen i mål, sier han.

Målene

Kings seriemål for Bournemouth denne sesongen:

* 27/8: Crystal Palace (b) 1 mål (1–1)

* 1/10: Watford (b) 1 mål (2–2)

* 31/12: Swansea (b) 1 mål (3–0)

* 21/1: Watford (h) 1 mål (2–2)

* 4/2: Everton (b) 2 mål (3–6)

* 25/2: West Bromwich (b) 1 mål (1–2)

* 4/3: Manchester United (b) 1 mål (1–1)

* 11/3: West Ham (h) 3 mål (3–2)

* Totalt 11 mål på 28 kamper, 8 av dem scoret på de 8 siste kampene.

(©NTB)