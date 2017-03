Messi-straffe sikret Argentina-seier

Lionel Messi ble redningsmann med sitt straffespark etter et kvarters spill i Buenos Aires.

Med tre poeng tok Argentina seg tilbake på tredjeplass, som gir direkte plass i Russland-VM.

Chile, som manglet midtbanespilleren Arturo Vidal, hadde fortjent ett poeng. Gjestene fikk et mål annullert da José Fuenzalida angivelig sto offside.

Samme Fuenzalida kom i fokus igjen da han gikk fort hardt til i en duell med Angel Di Maria og forårsaket straffespark.

Midtveis i 2. omgang sendte Alexis Sánchez et frispark i treverket, men til tross for flere store sjanser ble alle de tre poengene igjen i Argentina.

Paulinho hattrick

Paulinho scoret hattrick da Brasil tok et langt steg mot VM-spill med 4–1 borte i toppkampen mot Uruguay. Brasil har ikke avgitt poeng under den nye landslagssjefen Tite. Neymar scoret også, mens Edinson Cavani hadde gitt vertene Uruguay ledelsen på et tidlig straffespark.

Allerede tirsdag kan Brasil sikre seg plass i neste fotball-VM.

Brasil topper den søramerikanske VM-kvalifiseringen med sine 30 poeng. Hele sju poeng skiller ned til toer Uruguay. Deretter følger Argentina (22 poeng), Colombia (21), Ecuador (20), Chile (20) og Paraguay (18). Peru står med 15 poeng, mens Bolivia (7) og Venezuela (6) sliter i bunnen.