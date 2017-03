McIlroy slått ut i Austin

Det ble klart da Gary Woodland torsdag trakk seg fra turneringen på grunn av personlige årsaker. Selv om McIlroy fikk en seier på walkover, hjalp det svært lite ettersom Søren Kjeldsen ble tildelt det samme.

Dansken sikret seg dermed gruppeseieren og tok seg videre til åttedelsfinalen. Kjeldsen slo nettopp McIlroy i første oppgjør onsdag.

Den nordiske verdenstoeren, som vant WGC-turneringen i 2015, må fredag spille en betydningsløs kamp mot Emiliano Grillo. Kjeldsen kan på sin side glede seg over å ha fått en uventet fridag.

Turneringen i Texas er delt opp i 16 grupper med fire spillere i hver. Gruppevinnerne går videre til utslagsrundene, som starter lørdag.

Woodland er for øvrig den andre spilleren som har trukket seg under årets matchplaymesterskap på grunn av familiære årsaker. Onsdag ga verdenstreer Jason Day seg etter bare seks hull. Australieren bestemte seg for å være sammen med sin kreftsyke mor.

