Kristoff og Martin kan bli et perfekt par for klassikerne

I klassikerrittene, i motsetning til rittene som ender i en massespurt, understreker rytterne viktigheten av å ha flere valgmuligheter eller flere kort å spille på. Den tyske tempoeksperten Martin og spurteren Kristoff mener de har funnet det perfekte partnerskap.

– Jeg kan angripe og han kan spare energi. Hvis feltet er samlet kan jeg jobbe for ham, og jeg kan alltid gamble litt og si: Jeg har Alex bak der. Vi får se hvordan hva det blir til, men på papiret så synes det som en veldig god strategi, sier tyske Tony Martin til nettstedet cyclingnews.

– Vi to er virkelig en bra kombinasjon. Alex er sprinteren som sitter i feltet og venter på spurten. Jeg selv er en mer aggressiv rytter som kan gå litt tidligere, forklarte Martin til nettstedet mens de to var på rekognosering foran fredagens E3-Harlebeke-ritt.

Panzerwagen

Tony Martin har noen utrolig tempoegenskaper, og 30-åringen har vunnet VM i tempo flere ganger. Han går under navnet "panzerwagen" eller stridsvognen fordi han ofte virket ustoppelig på temposykkelen.

– Jeg forventer at han skal være der mot slutten. Han er sterk og har en stor motor. Han både kan og bør være med i opptrekket. Så blir det opp til meg og de andre på laget å plassere oss riktig og være der sammen med ham, sier Kristoff.

Tett program

– Jeg tror at hvis jeg er med mot slutten av et ritt, så skal han sykle for meg fordi jeg har en bedre spurter Men hvis bare vi to er sammen så kan han stikke, og hvis han får en luke så blir den vanskelig å ta selv for Sagan. Det er alltid greit å ha flere kort å spille på, så får vi håpe at vi får muligheten, sa Kristoff.

Nordmannen skal nå framover sykle E3-Harlebeke fredag, Gent-Wevelgem søndag og rittet De Panne i neste uke. De store klassikerne Flandern Rundt og Paris-Roubaix er naturligvis de store målene i vår.

