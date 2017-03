King nominert til månedens Premier League-spiller

Oslo-gutten er blant seks spillere Premier League har nominert.

King er på listen sammen med lagkamerat Artur Boruc (keeper), Romelu Lukaku (Everton), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Nathan Redmond (Southampton) og Mamadou Sakho (Crystal Palace).

King startet måneden med å score fra straffemerket i 1-1-kampen borte mot Manchester United. Han fulgte deretter opp med sitt første PL-hat trick i 3-2-seieren over West Ham. Det ble ingen mål mot Swansea, men 25-åringen hadde en målgivende pasning i 2-0-seieren.

Totalt har King scoret elleve seriemål for Bournemouth denne sesongen. For tiden er han opptatt med landslagsspill for Norge, som møter Nord-Irland borte i VM-kvalifiseringen søndag.

Bournemouth kan også glede seg over en nominasjon på managersiden. Eddie Howe kjemper om mars-prisen sammen med Craig Shakespeare (Leicester), Sam Allardyce (Crystal Palace), Mauricio Pochettino (Tottenham) og Jürgen Klopp (Liverpool).

