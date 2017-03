Irland og Wales' målløse oppgjør overskygget av skrekkskade

Etter 0-0-kampen er Irland a poeng med Serbia i gruppe D.

Men det målløse oppgjøret kommer til å bli husket for noe helt annet enn spillet.

Waliserne ble redusert til ti mann da Neil Taylor fikk direkte marsordre etter 69 minutter. Episoden fulgte like etter at Gareth Bale hadde taklet John O'Shea stygt og fikk gult kort. Taylor fulgte opp med en liggende grisetakling på Séamus Coleman, men da hadde dommer Nicola Rizzoli fått nok.

Den italienske dommeren ga Taylor rødt kort for skrekktaklingen, som det skulle vise seg at fikk voldsomme følger for Coleman. Kapteinen pådro seg et beinbrudd.

– Krysser fingrene

– Det er et stygt brudd. Han er en fantastisk spiller og karakter. Det er et stort slag for denne spilleren, hans klubb og oss, sa Irland-manager Martin O'Neill, som bekreftet at Coleman har reist på sykehuset.

– Det viktigste til slutt er hans helse, la han til.

Wales-manager Chris Coleman var også bekymret for Everton-spilleren da han ble intervjuet etter kampen.

– Jeg krysser fingrene mine for ham. Han er det viktigste i kveld, sa Wales-manageren til Sky Sports.

– Neil (Taylor) er i garderoben. Han er knust. Han har hatt en alvorlig skade selv, fortsatte manageren.

Etter at Coleman hadde forlatt banen startet et massivt irsk press, men kampen ebbet ut uten scoringer.

Bale var derimot svært nær nettkjenning fem minutter før slutt. Alene med fem irske spillere fikk han fyrt av fra distanse, men skuddet gikk noen få centimetere over målet til Darren Randolph til stor lettelse for hjemmepublikummet.

Lagene møtes igjen i Cardiff i den siste VM-kvalifiseringskampen 9. oktober.

Serbia-snuoperasjon

Serbia snudde 0-1 til 3-1 mot Georgia, og har tatt over gruppeledelsen med elleve poeng. Irland er a poeng, mens Wales og Østerrike følger nærmest med 7 poeng.

Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic og Mijat Gacinovic scoret målene til Serbia mot Georgia. Nika Katcharava sendte hjemmelaget i ledelsen.

Østerrike tok imot tabelljumbo Moldova og det varte helt til kvarteret før slutt før Marcel Sabitzer gjorde 1-0. Martin Harnik gjorde 2-0 like før slutt.

