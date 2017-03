Ingen fare med King tross ryggsmerter

– Han følte seg litt stiv og støl i ryggen, og derfor gikk han av. Det var for å justere belastningen inn mot kamp, sa Graff til NTB da landslaget ankom Belfast fredag kveld.

King ruslet gjennom ankomsthallen på George Best-flyplassen sammen med de andre spillerne, men verken spillerne eller trenerne uttalte seg til de ventende journalistene.

Bortsett fra de to spillerne som var med Lars Lagerbäck til pressekonferanse før treningen, hadde troppen mediefri fredag.

Usikkert

King, som tidligere på dagen ble plukket ut som en av seks kandidater til å bli månedens Premier League-spiller for mars, informerte Lagerbäck om sine ryggproblemer under oppvarmingen, da pressen fortsatt var til stede på Fulhams treningsanlegg i Motspur Park sør i London. Dermed begynte spekulasjonene å gå om at han var usikker til kamp.

Graff forsikrer om at det ikke er noen fare.

– Det er en litt annen rytme inn mot kamp enn han er vant til. Vanligvis har han ikke så mange treningsdager på rad, på grunn av det tette kampprogrammet. Han fikk hvile for å kunne forberede seg best mulig og ikke overbelaste noe, sa han.

Alle klare

Lagerbäck har dermed fått med seg 23 spillere fra uttaket i begynnelsen av forrige uke og gjennom fem treningsdager i London inn mot søndagens kamp. Det er uvanlig for et landslag, og må betegnes som en god start for svenskens landslagsregime.

Markus Henriksen ble permittert etter første samlingsdag, men det var planlagt ettersom han har vært lenge ute med skade og ennå ikke har spilt igjen.

Omar Elabdellaoui sto over en trening tidligere i uken på grunn av sår hals, men er tilbake for fullt. Lørdag gjennomfører laget sin siste trening på Windsor Park i Belfast, og søndag er det VM-kvalifiseringskamp samme sted.

