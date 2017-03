Hamilton dominerte på trening før F1-start

Briten var under ett tidels sekund unna å slå banerekorden i Melbourne da han suste inn til tiden 1.23,620 i den siste treningsomgangen. Hamilton er favoritt til å vinne Australias Grand Prix søndag.

– Det var 99 prosent perfekt. Vi har vist god form så langt, sa Hamilton.

Han slo Ferrari-stjernen Sebastian Vettel med 0,547 sekunder i den andre treningsomgangen. Deretter fulgte lagkamerat Valtteri Bottas og Ferraris Kimi Räikkönen.

Utfordrere

Det tredje treningsomgangen blir kjørt lørdag. Like etterpå skal førerne gjennom kvalifiseringen til årets første Grand Prix-løp.

Mercedes har totaldominert formel 1-sporten de siste årene. I sesongoppladningen har Ferrari vist lovende takter, men kan det italienske storlaget få det ut når det virkelig gjelder?

– Jeg håper det blir flere som kjemper i toppen og utfordrer Mercedes. Ferrari har vært raske i oppkjøringen. Men test er test, og løp er løp. Det er først i helgen vi får se hvordan det virkelig ligger an. For hele sportens del håper jeg at tempoet Ferrari har vist er reelt også når sesongen starter, sier Viasats ekspertkommentator Atle Gulbrandsen til NTB.

Test viser ikke alt

Han tror fort Mercedes-suksessen fortsetter også i år.

– Jeg blir ikke overrasket om det blir dobbeltseier til Mercedes allerede i helgen. Det er ikke alt som blir vist i en test, mener Gulbrandsen.

Det er gjort flere regelendringer foran 2017-sesongen. De nye bilene er raskere enn før og har blant annet fått 25 prosent bredere dekk.

(©NTB)