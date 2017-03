Formel 1-ekspert: – Håper for sportens del at Ferrari leverer

Det knyttes stor spenning til helgens sesongstart i Australia. Med nye retningslinjer er årets F1-biler blitt mye raskere. I manges øyne seiler Ferrari opp som en klar utfordrer til å bryte hegemoniet til Mercedes.

Ferrari-duoen Kimi Räikkönen og Sebastian Vettel suste inn til bestetider under testløpene i Barcelona nylig.

– Jeg håper på det blir flere som kjemper i toppen og utfordrer Mercedes. Ferrari har vært raske i oppkjøringen. Men test er test, og løp er løp. Det er først i helgen vi får se hvordan det virkelig ligger an. For hele sportens del håper jeg at tempoet Ferrari har vist er reelt også når sesongen starter, sier Viasats ekspertkommentator Atle Gulbrandsen til NTB.

– Jeg holder fortsatt en knapp på Mercedes, men Ferrari kan komme opp og tukte dem i løpet av sesongen, tilføyer han.

Totaldominans

Mercedes har totaldominert formel 1-sirkuset de siste årene. Lewis Hamilton vant foran stallkollega Nico Rosberg i 2014 og 2015, mens Rosberg snek seg foran briten i fjorårets utgave.

Rosberg valgte å legge opp da en etterlengtet VM-triumf var i boks. Tyskeren er erstattet med Valtteri Bottas fra Finland. Gulbrandsen tror Mercedes fort kommer til å vise hvem som fortsatt er best allerede i helgens Australias Grand Prix.

– Jeg blir ikke overrasket om det blir dobbeltseier til Mercedes. Det er ikke alt som blir vist i en test. I seg selv er ikke en kamp mellom to teamkamerater et problem, men de færreste ønsker at Hamilton sikrer VM-tittelen sju løp før sesongslutt.

Ferrari er et myteomspunnet storlag, men har ikke levert på lenge. Italienerne har ikke hatt en fører i stallen som er blitt verdensmester siden Räikkönen klarte det i 2007.

– Det er ikke godt nok i Italia. Ferrari har hatt noen vanskelige år, og de har byttet ut flere teamledere i takt med at suksessen har uteblitt, sier Gulbrandsen.

Krever mer styrke

Nye regler har ført til store omveltninger på årets formel 1-biler. Både dekkene og frontvingen er blitt bredere.

– Det gjør bilene raskere. Årets testløp viser at det går rundt fire sekunder raskere enn i fjor. Det vil bli satt banerekorder overalt, forteller Gulbrandsen.

– Hvordan vil man merke endringene?

– For TV-seerne blir det vanskelig å legge merke til at det går fire-fram sekunder raskere, men de nye reglene gjør det tøffere for førerne rent fysisk. De har trent mye mer fram til sesongstart. Før gjaldt det å være liten og lett, men nå er det mer muskler som må til. Det er tøffere å kjøre enn før, forklarer Viasat-eksperten og legger til:

– De nye dekkene skal også holde lenger. Tidligere har man kjørt mer forsiktig for å spare på dekkene. Det negative med de nye bilene er at det blir vanskeligere å kjøre forbi hverandre.

Australias Grand Prix kjøres i Melbourne søndag. Kvalifiseringen går dagen før.

