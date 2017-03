Firedobbelt norsk i Big Air på Voss

Nummedal var best da hjemmepublikummet på Voss for alvor fikk valuta for pengene.

Fredagens seierherre fikk 177.80 poeng. Birk Ruud var nærmest med 170.20.

– Det var helt rått. Jeg har ikke fått klaff helt inn denne sesongen. Og få det nå i en av de siste konkurransene for året, sammen med to helt råe norske kjørere, det kan ikke bli så mye bedre enn det, sa Nummedal etter sin første seier for sesongen.

Ferdinand Dahl hadde et lite stykke opp til Nummedal med sine 160.80 poeng, men klarte å holde Øystein Bråten (157.20) bak seg.

Svenske Emma Dahlström vant kvinnenes Big Air-konkurranse fredag. Tuva Johansen var eneste norske kjører og ble nummer tre av totalt fire deltakere.

Denne ukens konkurranser på Voss markerer verdenscupavslutningen for utøverne.

Lørdag er det en ny Big Air-konkurranse.

(©NTB)