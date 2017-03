Elabdellaoui blir visekaptein

Tidligere i uken ble det klart at Stefan Johansen er Norges nye kaptein etter at Per Ciljan Skjelbred ga seg som landslagsspiller.

– Det føles stort. Jeg er stolt over å være en del av kapteinsteamet, sier Elabdellaoui.

Elabdellaoui spiller til daglig i engelske Hull i Premier League. Høyrebacken fikk 21 kamper under Per-Mathias Høgmos ledelse.

Ingen Jarstein i kapteinsteamet

Lagerbäck hadde med seg Elabdellaoui og keeperveteran Rune Almenning Jarstein på fredagens pressekonferanse.

Der fikk svensken spørsmål om hvorfor Jarstein ikke inngår i det nye kapteinsteamet.

– Det kommer mest på grunn av hans posisjon (i banen). Jeg vil helst ha en spiller ute på banen, som lettere får kontakt med de andre spillerne. Det har ingenting med personen (Rune) å gjøre. Rune har ofte litt lenger vei til spillerne, forklarte Lagerbäck.

Norge møter Nord-Irland i Belfast i VM-kvalifiseringen søndag.

Tydelig spillestil

Da får man se de første konturene av grepene Lagerbäck har tatt.

– Ikke uvant, men mer direkte, sa Elabdellaoui om hvordan svenskens lederstil er sammenlignet med forgjenger Per-Mathias Høgmo.

– Det er en veldig tydelig spillestil. Når jeg har ballen, vet jeg hva spissene skal gjøre. Er det rom bak, skal vi søke det og komme raskest mulig til motstanderens 16-meter, sa Hull-backen.

Den nye visekapteinen mener det er vanskelig å peke på én spesiell ting som er blitt forandret under Lagerbäcks korte periode som landslagssjef.

– Det er mye nytt, hvordan vi skal fremstå som lag. Det er egentlig alt. Han endrer litt på hvordan vi spiller, men det blir feil å ta fram ett punkt. Det har vært mye informasjon. Vi skal spille og tenke annerledes, utdypet Elabdellaoui.

