Buffon klar for kamp nummer 1000

39-åringen, som er en levende legende i Juventus, oppnår milepælen når han går løs på sin 167. landskamp fredag.

I tillegg til å nå 1000 kamper, vil han også gå forbi Iker Casillas som spilleren i Europa med flest landskamper.

Buffons CV er enormt imponerende. Han har deltatt i fem VM-sluttspill og ser ut til å spille sitt sjette dersom Italia kvalifiserer seg for neste år sluttspill i Russland.

Ingen keeper i Serie A har hatt stått flere minutter på rad uten å slippe inn mål. Rekorden til Buffon lyder på smått utrolige 973 minutter.

Holdt nullen i debuten

Buffon, som debuterte i Serie A for Parma i 1995, fikk 169 kamper for klubben som i 2015 ble slått konkurs og deplassert i Serie D.

– Jeg ba ham kun konsentrere seg om kampen og sine oppgaver, sa Ermer Fulgoni, daværende keepertrener i Parma, om debuten til Buffon.

Han var ikke redd for å sende den 17-årige keeperen ut mot AC Milan som hadde en angrepsrekke bestående av George Weah, Zvonimir Boban og Roberto Baggio.

– Da de annonserte lagoppstillingen på stadion, sa jeg til folk rundt meg at de bare kunne ta det med ro og at vi ikke kom til å slippe inn et eneste mål i dag, sa Fulgoni.

Han fikk rett ettersom kampen endte 0-0, og Buffon startet dermed sin Serie A-karriere med å holde nullen.

Donnarumma i bakhånd

Siden overgangen til Juventus i 2001 har burvokteren stabilisert seg som en av verdens beste keepere over flere år.

I 2006 var han involvert i skandalen som rystet italiensk fotball da flere spillere, inkludert Buffon, ble anklaget for å spille på Serie A-kamper. Buffon lot seg frivillig avhøre av italienske myndigheter, men nektet for å ha plassert spill på kamper i Italia. Han ble senere frikjent, men ble likevel med Juventus ned i Serie B da laget ble deplassert etter skandalen.

16 år etter overgangen til Juventus slår Buffon fortsatt rekorder. I forrige serierunde satte han en ny da han hadde vært på banen i 39.806 minutter for Torino-klubben. Han gikk dermed forbi Giampiero Boniterti.

Til tross for sin alder virker 39-åringen fortsatt sulten, og det er lite som tyder på at han vil ta det rolig og gi seg med det første.

Italia vil være i trygge hender den dagen Buffon gir fra seg keeperplassen. Milan-keeper og navnebror Gianluigi Donnarumma (18) synes å ha alle kvalitetene til å ta opp arven.

