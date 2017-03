Barcelona, Arsenal og Bayern bøtelagt

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) åpnet en disiplinsak dagen etter at Bayern tok seg videre til kvartfinalen med 10-2-seier sammenlagt.

Arsenal er ilagt en bot på 5000 euro (45.000 kroner) for at tilskuere kunne innta banen under kampen. Bayern er på sin side straffet for at enkelte av klubbens tilhengere kastet toalettpapir ut på banen.

Tyskerne ble bøtelagt med 3000 euro (27.000 kroner).

Barcelona har blitt bøtelagt etter at flere supportere stormet banen etter at spanjolene på sensasjonelt vis tok seg videre i mesterligaen på bekostning av Paris Saint-Germain. Spanjolene må også betale etter at minst fem spillere pådro seg gult eller rødt kort, slik regelverket sier. Barcelona har fått 19.000 euro (174.000 kroner) totalt i bøter.

Saint-Étienne, som har både Ole Selnæs og Alexander Søderlund i spillerstallen, må ut med hele 50.000 euro (457.000 kroner) etter at supporterne oppførte seg ufint og tente bluss i 0-3-tapet mot Manchester United forrige måned.

Napoli må betale 38.000 euro (348.000 kroner) for en rekke regelbrudd i 1-3-tapet mot Real Madrid.

Manchester City fikk 18.000 euro (164.000 kroner) i bøter etter en banestorming, supportere som kastet ting og et forsinket avspark i hjemmekampen mot Monaco forrige måned.

