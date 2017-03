Arsenal og Bayern bøtelagt

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) åpnet en disiplinsak dagen etter at Bayern tok seg videre til kvartfinalen med 10-2-seier sammenlagt.

Arsenal er ilagt en bot på 5000 euro (45.000 kroner) for at tilskuere kunne innta banen under kampen. Bayern er på sin side straffet for at enkelte av klubbens tilhengere kastet toalettpapir ut på banen.

Tyskerne ble bøtelagt med 3000 euro (27.000 kroner).

