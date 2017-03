Zuccarello redder Tromsøs NM-drøm

Kvinnelaget til Tromsø hadde lyst til å delta i NM i helgen i Stavanger 31- mars til 2. april, men de hadde råd. Halvparten av laget er studenter, skriver Nettavisen.

Vi en sponsorside på internett hadde de samlet inn 5000 kroner da Zuccarello kom inn med 12.000 til.

– Dette er helt fantastisk! Det betyr mye for oss. Det er ganske dyrt for oss å reise rundt. Vi jobber mye på dugnad, sier Marte Idrupsen.

Zuccarellos manager Kevin Skabo har følgende å si overfor Nettavisen.

– Mats har ikke lyst til å gjøre noe stort nummer av dette. Han kom over denne siden og fikk lyst til å støtte den. Han ønsker at ishockeysporten skal vokse i hele landet, blant både gutter og jenter. Jeg er ikke overrasket. Mats har et stort hjerte, sier Skabo.

