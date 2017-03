Northug mener Løfshus burde finne seg ny jobb

Northug hevder at Løfshus har noe imot ham, men at det er andre årsaker enn det som gjør at han mener at Løfshus må bort. Northug sier det handler om håndtering av ulike saker.

Petter Northug ble nylig vraket fra minitouren til Canada. Det likte ikke Northug.

– Det er vel bare et par mann, eller nærmere bestemt én mann som ikke ville ha med meg. Men han har mest makt. Da blir det vanskelig. Sånn er det når du har Vidar Løfshus imot deg. Da blir det vanskelig å gå skirenn, sier Northug til Dagbladet.

– Hva synes du om det?

– Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå.

Northug mener at det finnes folk som kunne gjort jobben bedre enn Vidar Løfshus.

– Jeg skal ikke uttale meg på vegne av noe flertall, men personlig mener jeg at vi har folk her i landet som er bedre rustet til å ha den stillingen Vidar har. Men jeg tror han bringer med seg mye annet som gjør at han kan passe i en annen posisjon, sier Northug.

Løfshus reagerer slik på Northugs uttalelser.

– Det er hyggelig at Petter krediterer min kompetanse. Som landslagsutøver vet han at jeg ikke tar ut lagene alene. Det gjør vi som trenerteam og forholder oss til det som er kommunisert til Ski-Norge gjennom sesonginformasjonen, skriver Løfshus i en SMS til Dagbladet.

