Lørenskog ishockey permitterer

Laget røk ut i kvartfinalen i NM-sluttspillet for Lillehammer, og det har vært kjent en stund at laget også har slitt økonomisk. Den tidlige exiten for fjorårets tapende NM-finalist bidro heller ikke positivt til klubbøkonomien.

– Jeg kan bekrefte at vi har varslet alle ansatte om permittering i dag. Det viser at vi er ansvarsfulle og forsøker å samle sammen penger. Vi har tross alt mistet masse inntekter som vi hadde håpet å få inn i sluttspillet, sier styreleder og eier Stig Atle Johnsen til rb.no.

Også klubbens elitetrener Kenneth Larsen bekrefter at han er i permisjon.

