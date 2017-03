Jarstein frykter ikke dødballene

– Det kommer til å gå fint. Det gjelder å være hakket tøffere enn de er, gå i kroppen på dem og ta dem ut i dueller. Vi må være skikkelig "på", sier han til NTB.

Lars Lagerbäck lukket første del av torsdagens trening for å terpe dødballer, og han trekker fram faste situasjoner som en av Nord-Irlands store styrker. Det er særlig tre mann å se opp for: WBA-stopperne Gareth McAuley og Jonny Evans, samt Norwich-spissen Kyle Lafferty.

– McAuley har gjort mange mål og er kanskje deres farligste mann. Først og fremst er de veldig modige på dødball, sier han.

Søndag får nordirene bryne seg på et nykomponert og nydrillet norsk forsvar, og en keeper som er inne i sitt livs sesong.

Topp tre

Tross en nedtur i forrige serierunde, med 2-4-tap mot Köln, er Jarstein etter helgens runde nummer tre på anerkjente Kickers spillerbørs for Bundesliga med snittkarakter 2,64 (der 1 er best og 6 dårligst). Ousmane Dembélé fra Borussia Dortmund (2,44) og Arjen Robben fra Bayern München (2,57) er de eneste som er foran ham.

På plassene bak Jarstein følger størrelser som Robert Lewandowski og Philipp Lahm. Et helt greit selskap å være i, altså.

–Jeg har det veldig bra og prøver å nyte hver eneste kamp, for jeg synes det er veldig kjekt når det går så bra. Og så vil jeg fortsette å utvikle meg. Det er ingen hvilepute at det går bra. Det er viktig å prestere i hver eneste kamp, og det er det jeg jobber for, sier han til NTB.

Sist helg måtte han tåle 4,5 på Kicker-børsen etter blant annet å ha fått kritikk for å slippe inn et middels langskudd.

– Det var ikke noe gøy å slippe inn fire. Det gjelder å slå tilbake så fort som mulig. I løpet av en sesong kommer alltid kamper du er mindre fornøyd med, og det gjelder å få færrest mulig av dem, sier han.

Det er fint for Norge om Jarstein revansjerer seg grundig i Belfast.

Stiller opp

– Først og fremst gleder vi oss veldig til å spille kamp igjen. Vi vet at Nord-Irland er et godt lag, men vi skal spille vårt spill. De to siste dagene skal vi terpe enda mer på det Lars vil at vi skal gjøre, så får vi se, sier han.

Han er veldig fornøyd med førsteinntrykket av Norges nye sjef.

– Jeg merket med en gang at han er en trener med autoritet, en du får stor respekt for. Det han oppnådde med Island gir oss veldig god tro på at vi også kan få til noe. Det har vært en intensiv uke med mange møter og mye terping, men det må til for å få inn det han vil på kort tid.

Spillerne stiller helhjertet opp om Lagerbäcks ideer, og under onsdagens formasjonsøkt stilte Jarstein til og med opp som høyreback på det ene laget da det ble et hull fordi Omar Elabdellaoui var på hotellet med sår hals.

– Det var greit å få løpt litt. Jeg tror ikke backene trenger å frykte for plassen sin, men det er klart vi gjør som treneren vil. Jeg merker på møter og trening at alle er konsentrerte og hører på det han sier. Vi har veldig lyst til å lykkes, sier han.

