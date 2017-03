Hegerberg og Lyon i førersetet

Sunndalsjenta Hegerberg ble byttet inn til 2. omgang etter at det sto 0–0 til pause. 17 minutter ut i 2. omgang scoret Lyon sitt første. Målet kom ved franske Camille Abily. Hun skjøt et frispark rett i mål som Wolfsburgs keeper Almuth Schult feilberegnet helt. 12 minutter senere doblet Lyon ledelsen, og denne gangen var det den tyske landslagsspilleren Dzsenifer Marozsan som scoret etter at Hegerberg hadde vært nest sist på ballen.

Byttet ut

Caroline Graham Hansen startet kampen for Wolfsburg og ble byttet ut etter 78 minutters spill. Wolfsburg har alltid nådd enten semifinale eller finale i mesterligaen, men nå ser det verre ut. Returkampen spilles i Lyon førstkommende onsdag, og med 2–0 i sekken fra bortekampen er selvsagt Lyon favoritter til å nå semifinalen.

Wolfsburg og Lyon er for øvrig lagene som møttes i finalen sist sesong, og da vant Lyon.

Uten Berge

Det ble også spilt to andre kvartfinaler onsdag kveld. Bayern München vant 1–0 hjemme over Paris Saint-Germain uten at Nora Holstad Berge var i troppen til den tyske klubben. Vivianne Miederna ble matchvinner i det 72. minutt.

Danske Fortuna Hjørring tapte 0–1 hjemme for Manchester City. Mål ble scoret av Carli Lloyd som er kåret til verdens beste spiller de to siste sesongene.

