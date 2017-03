Øgle stjal showet under tenniskamp i Miami

Iguanen dukket plutselig opp halvveis ut i siste sett i Jiri Veselys seier over Tommy Haas onsdag. Kampen ble stoppet i flere minutter.

Tennis Channel har lagt ut en video av episoden på Twitter. Kjempeøgla la seg først på toppen av en resultattavle. Haas tok raskt fram telefonen for å ta en selfie med dyret, som er et vanlig innslag i Florida-faunaen.

På et tidspunkt hoppet "gratispassasjeren" ned og løp over banen, men bare for så å klatre opp på en tavle på den andre siden.

Spillerne forsøkte å spille videre med øgla som tilskuer, men spillet måtte etter hvert settes på vent. Det ble gjort flere forsøk på å få iguanen fjernet. Med et håndkle klarte en person til slutt å få den med seg ved å ta tak i halen.

Vesely vant kampen 6–7 (5-7), 6-3, 7–5.

