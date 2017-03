Valsvik glad for blanke ark

Gustav Valsvik og Sander Berge er mulige debutanter på sin første landslagssamling. Vegar Eggen Hedenstad og Fredrik Semb Berge debuterte under Drillo i henholdsvis 2012 og 2013, men kom aldri på banen under Høgmo. Nå har de fått sjansen igjen.

– Jeg er debutant, og treneren er debutant. Det er kanskje greit å starte med blanke ark, sier Valsvik til NTB.

Han er fast midtstopper i Eintracht Braunschweig, som kjemper om opprykk til 1. Bundesliga. Han har måttet vente på sin sjanse i et landslag som har hentet flere av sine mest brukte spillere fra reservebenkene i 2. Bundesliga.

– De to siste årene har jeg tenkt på landslaget, at det kunne være en mulighet for meg om jeg presterte bra. Nå har sjansen kommet, og det er jeg selvfølgelig kjempeglad for, sier Valsvik, som ikke er sur for at han måtte vente så lenge.

– Jeg tenkte jo litt på det i fjor høst, men jeg visste at sjansen ville komme til slutt om jeg fortsatte å spille bra. Jeg skjønner at det var vanskelig å ta inn nye da kvalifiseringen hadde startet, og de som spilte gjorde det godt, så det var bare å vente.

Endringer

Delvis var Lagerbäck tvunget til å endre i uttaket. Tre av Høgmos 12 mest benyttede spillere har gitt seg på landslaget (Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey, Tom Høgli), mens to mann er utestengt (Haitam Aleesami, Ole Selnæs).

Likevel var det nok av spillere med Høgmo-meritter å velge mellom. Lagerbäcks forgjenger brukte hele 66 spillere på sine 35 landskamper, et ellevilt forbruk.

Svensken valgte seg 20 av dem, vraket dobbelt så mange og kalte inn fire nye.

Valsvik setter pris på å være en av de nye, og han liker det han har sett av Lagerbäcks væremåte og måte å formidle sin kunnskap.

– Han er fin og rolig, og han gir klare beskjeder og tydelige retningslinjer for det vi skal gjøre som spillere. Slike trenere er enkle å jobbe for, sier han.

Alle aktuelle

23-åringen tilpasset seg raskt livet i tysk fotball, og han akter å tilpasse seg det nye landslagsregimet også.

– I Tyskland er det tøff disiplin, men jeg hoppet rett i det med både fotballen og kulturen, og spillestilen passer meg ganske bra. Det er en bonus og et pluss å kjempe om opprykk, og når man får lov å bidra så er det moro, sier han til NTB.

Valsvik håper at han får lov å bidra også i Lagerbäcks landslag.

– Forutsetningen ved uttaket var at samtlige skulle kunne være aktuelle for å starte. Under trening får alle prøve seg i sin posisjon, men med litt ulike kombinasjoner. Jeg har ikke begynt å peile inn noe lag ennå og spiller med helt åpne kort, sa Lagerbäck tirsdag.

(©NTB)