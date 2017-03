Tap på hjemmeis for Canadiens

Justin Abdelkader slo inn det første målet for gjestene i første periode. Andre periode ble målløs, og i siste periode utlignet Artturi Lehkonen for Montreal Canadiens. Kampen ble avgjort på overtid da Anthony Mantha etter fire minutter scoret og sørget for at Red Wings gikk av med seieren.

Norske Andreas Martinsen spilte ikke tirsdagens kamp, og etter drøye to uker har han ennå ikke fått spilletid for sitt nye lag på hjemmebane.

