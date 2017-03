Stefan Johansen er Norges nye landslagskaptein

Da hadde nyheten allerede sprukket, etter at Lagerbäck informerte spillerne i forkant av treningsøkta i Motspur Park sør i London tidligere på dagen. Spillerne reagerte på nyheten med akklamasjon.

Landslaget er i London denne uken som ledd i oppladningen til søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland.

Stefan Johansen selv fikk beskjeden av Lagerbäck onsdag formiddag.

– Det kjennes nesten som om dere har drevet en slags "Trump-kampanje" for Stefan, så for å holde oss inne med mediene måtte vi velge ham, fleipet Lagerbäck under pressekonferansen på Pestana Hotel.

Det har hersket liten tvil i norske medier om at midtbanespilleren var favoritt til å få jobben.

Gode skussmål

Lagerbäck la til:

– Etter alt jeg har hørt og sett av Stefan, blant annet i intervjuer, så kjennes det som en selvfølge at det blir Stefan som blir kaptein. Jeg kunne kanskje ha plukket ham ut tidligere, men jeg ville møte alle spillerne først, sa den svenske landslagssjefen.

Han avviste tvert at han hadde luftet kapteinsvalget med spillerne.

– Nei, det er ledelsen som skal bestemme hvem som er kaptein. Kapteinen har en viktig rolle, og det er avgjørende at han fungerer bra i gruppa og ute på banen.

Han sa også at han vil utnevne én eller to visekapteiner.

– Om en spiller kvier seg for å komme til meg med noe, så kan han gjøre det til en av kapteinene, sa han.

– Og så håper jeg at vi skal jobbe på en måte som gjør at alle føler seg som visekapteiner.

En stor ære

Stefan Johansen er stolt over at han ble tilkjent oppgaven med å være kaptein.

– Som ung gutt drømmer du om å bli proff, og det å få representere ditt eget land som kaptein er selvsagt en stor ære. Ting som kjennetegner meg er at jeg er en ærlig person og at jeg stiller krav til dem rundt meg. Samtidig er det riktig å si at de største kravene skal man stille til seg selv. Jeg liker å gå foran med et godt eksempel, sa han.

– Denne gruppa kjenner meg godt som person, og om det er noe vi kan rette på så er det ikke noe problem å si fra til meg. Som Lars sier, er god kjemi mellom spillere og støtteapparat viktig.

Nyheten ble godt tatt imot av de øvrige spillerne.

– Stefan har vært med lenge og er en som bidrar både på og utenfor banen. Han går i krigen, så det var et godt valg, sa Even Hovland til NTB.

– Et veldig godt valg. Stefan er en ledertype, sa Tarik Elyounoussi.

Før han avsluttet pressekonferansen, ba Lagerbäck om å få legge til noe.

– Jeg glemte en kvalitet. Stefan er fra nord i Norge, og det er veldig viktig, sa norrlänningen.