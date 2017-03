Stavanger Oilers med ny sluttspillseier

3-0-seieren betyr at laget bare er én seier unna en plass i finalen. Stavanger Oilers har vunnet sine tre første i semifinalen som spilles best av sju oppgjør.

I kampen onsdag tok Stavanger ledelsen 1–0 etter 17.42 minutter. Målet kom ved Mark Van Guilder. 2-0-scoringen kom i tomt bur med 50 sekunder igjen å spille. Tommy Kristiansen var mannen bak scoringen. Kjell Martinsen pyntet til 3–0 med 24 sekunder igjen å spille.

I den andre semifinalekampen avgjorde hjemmelaget Frisk Asker etter scoring i forlengningen. Det sto 3–3 etter tre perioder, og 2.58 minutter ut i forlengningen falt avgjørelsen da Henrik Ødegaard nettet og ble matchvinner over Lillehammer. 4-3-seieren betyr at Frisk Asker leder 2–1 i kamper.

Bortelaget Lillehammer ledet både 2–0 og 3–1. Hjemmelagets Jonas Berlund reduserte to ganger for Frisk Asker, før Endre Medby satte inn 3-3-scoringen med rundt kvarteret igjen å spille. Frisk Asker hadde to skudd i stolpen mot tampen av den siste perioden uten av pucken ville inn.

Den fjerde semifinalen spilles fredag.

