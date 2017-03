Nordtveit håper han er ferdig med skadene

– En trenger ikke å være professor for å se det. Det er selvfølgelig viktig når det forebyggende arbeidet er gjort, og den basen hadde jeg ikke inne da sesongen startet. Jeg har spilt mange kamper med fullt av sprøyter og tabletter for å holde smertene borte, sier han til NTB.

– Endelig slipper jeg å gjøre det. Nå har jeg vært skadefri i tre uker, og det er godt å kjenne at kroppen er tilbake der jeg vet den kan være. Jeg jobber både før og etter trening for å sørge for at ingen av plagene kommer tilbake.

Nordtveit hadde masse tillit i Borussia Mönchengladbach, men har spilt lite i West Ham.

Reaksjon

– Alt henger sammen. Jeg gikk glipp av over halve oppkjøringen, og da blir det reaksjoner fra kroppens side, som sier at nå er det stopp. Jeg har hatt hofteproblemer, kneproblemer, ankelproblemer. Egentlig har det vært bare sånn pjatt, egentlig, men det har stadig dukket opp noe, sier han.

– Nå er det borte, og nå ser jeg framover. Forhåpentlig rekker jeg å få meg noen minutter i Premier League før det er sommerferie.

I Lars Lagerbäcks første landslagstropp er han definert som midtbanespiller, og han er en av fire som er blitt brukt på sentral midtbane i landslagssjefens 4-4-2-formasjon. Tidligere har Nordtveit sagt at han ser for seg en framtid som midtstopper, men nå er han tilfreds med å være midtbanemann.

Angrer ikke

– Det var derfor jeg ble hentet til West Ham av Slaven (Bilic), som en defensiv midtbanespiller som skal holde balansen og styre spillet litt, sier han.

Tidligere i sesongen ble han kastet inn som stopper, uten at det gikk så bra.

– Det er ikke bare jeg som har slitt med skader. Når manageren kommer til deg og spør om du kan hjelpe ham litt så sier du ikke nei, sier Nordtveit.

Tross startproblemene i West Ham angrer han ikke på overgangen fra Bundesliga til Premier League.

– Det er sånn fotballen er. Det snur ganske kjapt. Det handler om å være stabil over mange kamper, så vet jeg selv at jeg tar nivået. Noe har vært negativt, men alt i alt angrer jeg ikke at jeg dro til West Ham, sier han.

Han har tro på Lars Lagerbäcks landslagsregime og håper at det blir bruk for hans kvaliteter.

– Jeg er frisk og rask. Nå er det bare å peise på.

(©NTB)