Måtte blidgjøre fansen med doubleløfte

– Da vi kom hjem etter tapet for Panathinaikos, var det masse supportere som ventet på oss utenfor anlegget. Vi gikk ut til dem og pratet med dem. Det ble fram og tilbake med spørsmål og svar, og noen diskusjoner, forteller han til NTB.

– Vi kom fram til at vi står sammen, og at vi skal ta det som er igjen. Vi skal komme oss til finale i cupen og vinne den, og så skal vi ta serien også, selvfølgelig.

Elyounoussi har fått merke hvor mye fotball betyr for folk i Hellas. Det er forbundet med store følelser.

– Det skal jeg love deg. For mange er det Olympiakos først og så familien som nummer to. Derfor er det ekstra tungt for dem når vi taper, sier han.

– Men de sa at det var bra gjort av oss å komme ut og prate med dem etter tapet sist.

Uvant

Tap er det blitt usedvanlig mange av i det siste, fire stykker på de fem siste seriekampene i tillegg til exit i europaligaen.

– Det har vært en tung periode, som er uvant for Olympiakos, og spesielt ettersom vi har tapt kamper som betyr noe ekstra, mot AEK, PAOK og Panathinaikos. Nå trakk vi AEK i semifinale i cupen, som spilles over to kamper, så vi får en mulighet til å rette opp litt der. Og vi leder fortsatt serien, seks poeng foran Panionios. Vi må bare stå på, og så får vi evaluere etterpå, sier Tarik.

Han legger ikke skjul på at det var greit å dra på landslagssamling midt i styret

– Det var god timing, ja. Det er greit å komme litt unna maset og bytte miljø. Det kan være sunt for alle. Så blir det å dra tilbake med ny energi og vinne det som er igjen, sier han.

Hvilken Elyounoussi?

Selv om klubben har slitt i det siste, har overgangen til gresk fotball vært meget vellykket for Tarik Elyounoussi.

– Ja, det har vært bra. Jeg har holdt meg skadefri, det er det viktigste. Når man gjør det så blir det bra, og det har gått veldig bra for min egen del. Jeg har spilt veldig mye, og det har vært noen fine og morsomme kamper både i Hellas og ute i Europa, sier han.

– Det har vært et godt valg for meg så langt.

Før landskampen mot Nord-Irland ser Lars Lagerbäck ut til å skulle velge mellom Tarik Elyounoussi og hans fetter Mohamed på høyre kant. På samtlige formasjonsøkter til nå har det vært en Elyounoussi på den plassen i hvert sitt lag.

– Det blir iallfall en Elyounoussi, og det er bra. Så får vi se om det blir han med bart eller han uten, sier Tarik.

