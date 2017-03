Lagerbäck håper spillerne "siterer Thomas"

Det handler om fysioterapeut Thomas Ødegaard.

– Vi hadde en gjennomgang, og så sa Thomas "amen" da jeg var ferdig. Da sa jeg til spillerne at de kommer til å sitere Thomas etter hver gjennomgang heretter, fortalte Lagerbäck tirsdag.

Han er foreløpig litt usikker på om spillerne er enige i alt han har sagt, men han har ikke fått noen innvendinger ennå. Heller ikke om de skjerpede, men enkle reglene om hvordan man skal opptre under samling.

–Jeg spurte om noen ville mene noe om det, men ingen sa noe. Da tolket jeg det som at de ville sitere Thomas. Men jeg har berammet et møte torsdag der spillerne inviteres til å gi feedback. Da kan de for eksempel si fra om det er noe de synes er dumt, sa han.

– Men reglene er ganske enkle. Egentlig skal de bare oppføre seg den tiden vi er på hotellet og følge opp de retningslinjene som gjelder der.

Før tirsdagens trening innførte Lagerbäck for øvrig en ny tradisjon, der han samlet spillerne i en klynge og ba Stefan Johansen om å si noen inspirerende ord innerst. Det er en oppgave som ventes å gå på rundgang, som det har vært i Lagerbäcks tidligere lag.

Hittil er det ukjent for omverdenen om noen i klyngen siterte Thomas etterpå.

