John Arne Riise legger opp igjen

Den tidligere Liverpool-spilleren bestemte seg for det samme 13. juni i fjor, men senere var han tilbake på fotballbanen for indiske Chennaiyin.

Nå er det endelige punktumet satt. Det oppgir han selv på Betsson sine hjemmesider.

– I mitt hode så mener jeg enda at jeg er god nok til å spille på et høyt nivå, men det er bare slik jeg er laget. Det er vel også normalt at man ikke liker å innrømme at det er over. Men jeg har følt det på kroppen en stund. Jeg har ikke den viljen eller det ønsket om å legge ned arbeidet som skal til for å spille på det høyeste nivået som jeg vil. Jeg vil ikke spille bare for å spille. Jeg har et vinnerhode, og da skal jeg vite med meg selv at jeg kan gjøre jobben, der er jeg ikke nå, mentalt, uttaler Riise.

Riise har en omfattende karriere bak seg. Allerede som 17-åring reiste han fra Norge for å bli proff i Monaco.

Han har også spilt for klubbene Liverpool (England), Roma (Italia), Fulham (England), APOEL Nikosia (Kypros), Dehli Dynamos (India).

Forrige sesong returnerte han til norsk fotball og Ålesund, men oppholdet ble kortvarig.

Sunnmøringen fikk med seg 110 landskamper for Norge.

(©NTB)