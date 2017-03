Intervju skapte forvirring rundt Hareide-kontrakt

Ifølge forbundet har nemlig nordmannens kontrakt hele tiden hatt utløp etter EM-sluttspillet i 2020.

Onsdag meldte den danske avisen Horsens Folkeblad at nordmannen hadde forlenget sin avtale med to år. Bakgrunnen var et intervju med Hareide, der 63-åringen selv tilsynelatende bekreftet opplysningene:

– Vi har forhandlet kontrakten ferdig. Den ligger hjemme i skuffen min, og DBU (forbundet) har en dato for når det blir offentliggjort, var Hareide sitert på i avisen.

Saken ble plukket opp av en lang rekke nasjonale og internasjonale medier, før DBU kom på banen med en korrigering av de faktiske forhold. Til dansk TV 2 opplyser forbundet at Hareides avtale hele tiden har vært fireårig – og ikke en toårskontrakt med opsjon på ytterligere to år som det ble opplyst da nordmannen ble ansatt.

Avviser forlengelse

– Det er korrekt som Åge sier at han har en avtale hjemme som strekker seg til 2020, sier elitesjef Kim Hallberg til kanalen – og utdyper:

– Da vi offentliggjorde ansettelsen var det enklere å melde ut av vi hadde laget en toårig avtale med en opsjon på ytterligere to år. Det helt korrekte er imidlertid at vi hadde laget en fireårig avtale med en opsjon etter to år, til at hvis én av partene ikke har lyst til å fortsette samarbeidet, kan man oppheve avtalen.

Hallberg avviser dermed at man er enig med nordmannen om en ny avtale.

– Så det er ingenting som er forlenget. Det handler bare om hvordan man ser på opsjonen – om den er positivt eller negativt ladet, sier han.

Til nyhetsbyrået Ritzau sier elitesjefen at DBU og Hareide til høsten skal gjøre en felles vurdering av samarbeidets to første år. Foreløpig er det med andre ord ikke klart om noen av partene benytter seg av opsjonen til å bryte etter inneværende landslagssesong.

Pilene peker imidlertid i positiv retning for Hareide.

– Det er viktig for meg å understreke at vi er supertilfredse med Åge. Han gjør et fantastisk stykke arbeid rundt landslaget og for dansk fotball generelt, sier Hallberg.

– Og når vi nå vinner mot Romania søndag, er det ingen tvil om at fotballentusiasmen vender tilbake til alle kroker av Danmark, tilføyer han.

Viktig kvalikkamp

Åge Hareide og det danske landslaget er i øyeblikket samlet i München for å lade opp til den kommende VM-kvalifiseringskampen mot Romania. Den spilles på bortebane søndag.

Hareide ble ansatt som dansk landslagssjef for et drøyt år siden. Resultatmessig startet perioden godt, men i VM-kvalifiseringen har danskene støtt på vanskeligheter. Seks poeng på fire kamper er fasiten så langt.

Trolig er bare seier godt nok mot Romania dersom det fortsatt skal være håp om VM-spill i Russland neste år.

Etter ti kamper under Hareides ledelse har Danmark fem seirer, to uavgjort og tre tap. Den samlede målforskjellen lyder på 21–10.

