Huseklepp skal vise seg tilliten verdig

Huseklepp fikk bare én kamp fra start for Brann i høstsesongen i fjor, noe som bidro sterkt til avgjørelsen om å bytte ut Bergen med Haugesund. I år håper den finslepne teknikeren å vise gammel storhet i ny klubb.

– Jeg føler meg i bra slag. Trener Eirik Horneland har vist meg enorm tillit så langt. Det er jo en av grunnene til at jeg valgte å komme hit, sier Huseklepp til NTB.

– Han har hele tiden snakket om hva jeg er god på. Det er ofte da man får det til å stemme. Jeg håper å gjengjelde tilliten jeg har fått her. Jeg føler meg satset på, fortsetter den tidligere Bari- og Portsmouth-proffen.

Tøff avgjørelse

Huseklepp ble enig med FKH om en toårskontrakt på senhøsten i fjor. Han legger ikke skjul på at det var vanskelig å forlate Brann.

– Det var en tung avgjørelse, men jeg følte meg enormt bra på høsten. Likevel fikk jeg ikke sjanser fra start. Jeg elsker Brann, men jeg elsker også fotball. Jeg tenkte at "skal jeg få noe ut av de siste årene i karrieren, så må det et skifte til", sier 32-åringen.

17. april blir en spesiell dag for Huseklepp. Da reiser FKH til Bergen for å spille seriekamp på Brann Stadion.

– Det blir veldig spesielt. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle gå inn i den bortegarderoben. Brann er en klubb som betyr veldig mye for meg, men jeg skal gjøre alt for FKH-seier når fløyta går, forsikrer han.

– Kommer du til å gå inn i riktig garderobe?

– Hehe, ja. Så sløv er jeg ikke, svarer Huseklepp.

Jakter målpoeng

32-åringen har ambisjoner om å bidra med scoringer og målgivende pasninger i 2017. Han vil imidlertid ikke røpe noe konkret tallmål.

– Jeg setter aldri et tall. Men bortsett fra den begredelige nedrykkssesongen med Brann (2014), så har jeg produsert over ti målpoeng hver sesong siden jeg kom tilbake til Norge i 2009. Jeg håper selvfølgelig å produsere målpoeng også i år, sier Huseklepp.

– Hvor høyt sikter FKH i år?

– Vi har ikke snakket om plassering, men jeg ser positivt på sesongen, både for min egen og lagets del. Vi har hatt en fin oppkjøring. Det begynner å nærme seg nå, så jeg gleder meg.

FKH sesongåpner borte mot Strømsgodset 2. april. Deretter venter VIF (h), Lillestrøm (b) og Brann (b).

– Det blir en knalltøff åpning. Men kommer vi bra ut av det, så tror jeg det kan bli en bra sesong, sier Huseklepp, som tror overgangen har gjort ham godt.

– Det er litt annerledes her enn i Brann. Det er litt mindre trykk enn i Bergen, men samtidig bra med engasjement. Jeg tror det kan være greit for min del.

Rutine

Huseklepp har etter hvert blitt en rutinert herremann. 32-åringen har flere landskamper og utenlandsopphold på CV-en.

– Hvor lenge kan du holde det gående på toppnivå?

– Det er vanskelig å si, men jeg føler meg ikke som 32. Holder kroppen seg så bra som den er nå, så kan jeg holde på i mange år til.

– Din forrige landskamp kom i 2014. Drømmer du om å vende tilbake til landslaget?

– Presterer man over tid, så følger jo folk med. Men jeg tenker ikke på landslaget. Vi får se om jeg klarer å være så god som jeg tror at jeg kan være her i FKH. Jeg skal prøve å få det ut, svarer Huseklepp.

Han ønsker å bidra med sin rutine på klubblaget.

– Jeg håper å bidra med det jeg kan. Om jeg lykkes med det, det er opp til andre å vurdere, sier 32-åringen.

