Cole fryder seg over Arsenals titteltørke

Cole gikk fra Arsenal til byrival Chelsea i 2006, noe som falt Arsenal-supporterne tungt for brystet. Venstrebacken fikk tilnavnet "Cashley Cole", da fansen mente han valgte Chelsea for pengenes del. Cole avslo nemlig et nytt kontraktsforslag fra Arsenal før overgangen. Arsenal har ikke vunnet Premier League siden 2004. Med andre ord har Arsène Wenger og co. ikke vunnet serien etter at Cole dro.

– Jeg er ikke lei meg for at jeg dro fra Arsenal. Jeg savner mine gamle lagkamerater fra tiden der, men jeg dro videre. Og jeg vant alle trofeer jeg kunne (i Chelsea). Så nei, det er ingenting å angre på, sa Los Angeles Galaxy-spilleren i et program på ITV, ifølge Telegraph.

Engelskmannen fikk samtidig spørsmål om han i hemmelighet nyter at Arsenal har slitt i så lang tid. "The Gunners" har kun vunnet FA-cupen (to ganger) siden Cole dro.

– Hvis jeg skal være ærlig, så ja. Jeg ler fortsatt for meg selv den dag i dag. Måten jeg dro på var kanskje "dodgy", men jeg synes at de (Arsenal) viste meg en mangel på respekt, sa Cole.

Tabellsekser Arsenal vinner trolig ikke serien denne sesongen heller. Wengers mannskap har 19 poeng opp til Chelsea på tabelltoppen.

