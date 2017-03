Bratseth om Stefan Johansen: – Et fornuftig kapteinsvalg

Onsdag ble det klart at Fulham-spiller Johansen blir Per Ciljan Skjelbreds etterfølger som kaptein. Tidligere landslagskaptein Bratseth ble ikke akkurat sjokkert.

– Det var ingen stor overraskelse. Det har vært snakket om det valget (av Johansen) en stund nå, sier Bratseth til NTB.

Den tidligere Werder Bremen-proffen, nå fotballekspert i Viasat, vurderer valget slik:

– Jeg kjenner ikke Johansen godt, men det gjør jo de som kjenner ham og som har valgt ham. Jeg tror ikke det er mange som vil si at Lagerbäck har tatt et dårlig valg.

Utespiller over keeper

Han har registrert at Hertha Berlin-keeper Rune Almenning Jarstein også har vært nevnt som en kandidat til kapteinsrollen.

– Jeg er av den oppfatning at kapteinen bør være utespiller. Da er man tettere på det som skjer utpå der. Man kan lettere kommunisere med dommer og benk. Så dette virker som et fornuftig valg, sier Bratseth.

Trønderen roser Johansens kvaliteter som spiller.

– Han hadde en god periode i Celtic i starten, før han så fikk det litt tyngre. Han hadde også en litt tung periode i Fulham i starten. Men han tok seg tilbake igjen, og nå har han en sentral rolle i laget sitt. Det tror jeg er viktig, sier Bratseth.

– Man merker at han er en som er vant til å gå foran, at han har vinnervilje, fortsetter fotballeksperten.

Sparer krefter

Bratseth mener det hadde vært liten vits i å velge noe uventet.

– Lagerbäck vil jo tidlig ha registrert hvilke navn som har blitt nevnt i kapteinsdiskusjonen. Hvorfor skal han da være kontroversiell og velge noe helt annet? Det vil spare ham og omgivelsene for krefter å gå for det mest naturlige valget, poengterer den tidligere stopperbautaen.

– For min del vil jeg understreke at jeg betrakter dette på avstand, men jeg ser ikke veldig mange i det norske laget som har lederegenskaper, sier han.

– Er det en svakhet?

– Jeg vil si klart ja på det. I de beste periodene med landslaget var det mange som hadde "ledergenet" i seg. Så lenge hierarkiet fungerte, så var det en bra ting for landslaget, svarer Bratseth.

– Tror du Lagerbäck vil lete etter flere ledertyper, eventuelt dyrke fram flere?

– Man kan dyrke fram noen, men ofte vil det være gitt hvem som har slike kvaliteter, mener Bratseth.

– Ingen tryllekunstner

Søndag leder Lagerbäck Norge for første gang. Da står Nord-Irland på motsatt halvdel i VM-kvalifiseringskamp i Windsor Park i Belfast. Norge har kun tatt tre poeng på sine fire første kamper. Dermed er trolig bare seier godt nok for Lagerbäck, skal han ha et ørlite håp om å sikre playoff-plass i gruppen.

– Vi må ta utgangspunkt i at vi er utfordrere borte mot Nord-Irland. Vi kan slå dem, men vi er utfordrere. Dét er ikke et dårlig utgangspunkt. Det kan være gunstig for oss å "slå oppover". Men det betinger at ikke mediene og andre skrur forventningene høyt opp, sier Bratseth.

– Lagerbäck har nettopp begynt i jobben. Han er ingen tryllekunstner, så vi må gi mannen litt tid. Men han kan overraske fra start av, noe som vil være positivt. Vi får være nøkterne optimister, sier fotballeksperten, som ikke tenker så mye på "vinn-eller-forsvinn"-elementet kampen har for Norges del.

– Det aller viktigste i fotball er å ha troen på det man holder på med. Hvis ikke er det sjanseløst, sier Bratseth.

