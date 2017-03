Bare seier godt nok for Lippi

Den italienske trenerveteranen har en merittliste få kan vise maken til. Som landslagssjef i Kina står han imidlertid overfor noe som minner om en umulig oppgave. To poeng er lagets fasit etter fem spilte kamper i tredje runde av den asiatiske VM-kvalifiseringen.

Lippi, som overtok jobben som landslagssjef så sent som i oktober i fjor, skal forsøke å bringe effektivitet inn i et kinesisk lag som ikke har scoret et eneste mål på sine fire siste VM-kvalifiseringskamper.

Sist laget scoret var i åpningskampen mot Sør-Korea. Den endte med 2-3-tap. Nå er sørkoreanerne igjen motstander.

– Vi vet at denne kampen blir tøff, og vi håper at fansen virkelig støtter oss. Vi jobber så hardt vi kan for å være konkurransedyktige mot Sør-Korea, sier italienske Lippi.

Tap betyr at Kina langt på vei kan vinke farvel til en plass i neste års VM-sluttspill i Russland. Lippis mannskap må bli blant de to beste i den seks lag store gruppa dersom drømmen skal gå i oppfyllelse.

– Lippi har sagt til oss at det fortsatt finnes håp. Vi må vinne denne kampen for å holde det i livet, sier midtbanespiller Huang Bowen.

Kina har deltatt i kun ett eneste VM-sluttspill. Det var i 2002, da det folkerike asiatiske landet arrangerte mesterskapet sammen med Sør-Korea. Sørkoreanerne kom da til semifinale, mens Kina røk ut i gruppespillet.

