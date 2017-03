Avis: Fenerbahçe vurderer Özil-bud

Özil er tysk landslagsspiller, men har tyrkiske foreldre. 28-åringens kontrakt med Arsenal utløper etter neste sesong, men han har ikke svart på Arsenals forslag til en ny avtale. Dermed har britiske medier hyppig koblet ham vekk fra London den siste tiden. Nå skal altså Fenerbahçe vurdere et framstøt til sommeren, skriver The Telegraph.

Forrige måned ble den finslepne teknikeren observert i Istanbul med kjæresten Amine Gulse. Paret leter angivelig etter hus i den tyrkiske storbyen, noe som vil telle positivt i Fenerbahçes favør, påpeker den engelske storavisen.

Tidligere Arsenal-profil Robin van Persie ventes dessuten å forlate den tyrkiske klubben til sommeren. Det vil frigjøre en god slump lønnsmidler for Fenerbahçes del.

Skulle det gå mot et salg, ønsker Arsenal minst 250 millioner kroner for Özil. Han ble hentet til London-klubben fra Real Madrid for 354 millioner i 2013.

