Wilmots fikk Elfenbenskysten-jobben

Det melder Det ivorianske fotballforbundet på sitt nettsted tirsdag.

Wilmots fikk sparken av Belgia etter fotball-EM i fjor, men nå har han altså funnet seg en ny utfordring. Utnevnelsen skjer bare to måneder etter at Elfenbenskysten sviktet under afrikamesterskapet. Franske Michel Dussuyer trakk seg etter det som ble betegnet som en fiasko.

48-årige Wilmots hadde en solid karriere som spiller. Han spilte blant annet for tyske Schalke og franske Bordeaux.

