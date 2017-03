Superstjernens stjålne drakt funnet i Mexico

Etter seieren i Super Bowl i februar forsvant drakten New England Patriots-quarterback Tom Brady hadde på seg under kampen. Nå har den imidlertid komme til rett igjen hjemme hos den mexicanske journalisten Martin Mauricio Ortega.

Han var akkreditert til Super Bowl, som denne sesongen fant sted i Houston.

Det var mexicanske myndigheter som tok seg inn i Ortegas hjem og gjorde funnet av Brady-drakten. Det skjedde på oppfordring fra det amerikanske føderale politiet FBI.

Drakten har trolig høy verdi, da den ble båret av NFLs kanskje største stjerne noensinne. Brady var også mannen som førte New England til den historiske Super Bowl-triumfen.

Patriots gjennomførte nemlig den største opphentingen i NFL-historien, og det skjedde på toppen av det hele etter at kampen var gått til forlenget spilletid.

Også en annen drakt, som quarterback Brady bar under en annen Super Bowl-kamp for noen år siden, ble funnet hjemme hos journalisten i Mexico.

Politisjef i Houston, Art Acevedo, opplyser at man har tatt jakten på de forsvunnede draktene svært alvorlig.

– Det var den eneste skjønnhetspletten på årets Super Bowl, sier han.

Den mexicanske avisen, der den aktuelle journalisten var ansatt, tar avstand fra saken.

Tom Brady takker på sin side politiet for innsatsen.

New England Patriots-eier Robert Kraft har for øvrig også fått merke at Super Bowl-gjenstander står høyt i kurs. Russlands president Vladimir Putin skal i 2005 ha prøvd Krafts Super Bowl-ring under et møte mellom de. Putin ga aldri ringen tilbake, har Kraft sagt ved flere anledninger.

