Stabæk hentet ghanesisk ving

Gyasi har U-kamper for Ghana og kommer fra nederlandske Cambuur. Han er broren til Aalesund-spilleren Edwin Gyasi, ifølge lokalavisen Budstikka.

Vingen som er født i Nederland, ble presentert som Stabæk-spiller på en pressekonferanse tirsdag.

– Jeg er glad for å være her. Jeg er 22 år, og det å signere en treårskontrakt er en fin mulighet for meg. Klubben har en bra historie med mange sterke talenter og er et sted jeg kan bli en bedre spiller, sa han.

Det er ventet at Gyasi skal kjempe om en plass på Stabæks høyre kant. Klubben jakter også en spiss før seriestarten 2. april.

(©NTB)