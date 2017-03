Podolski får kapteinsbindet i avskjeden

Det blir en flott ramme for "Poldi" når han for siste gang entrer gresset med det tyske flagget på brystet. England er motstander i på mektige Westfalenstadion i Dortmund, og angriperen blir hærfører for Joachim Löws utvalgte.

– Det blir sikkert et stort øyeblikk, men også et trist et. Lukas og jeg har gått en lang vei sammen og kommet oss over mange hindre, sa Löw på en pressekonferanse tirsdag.

Podolski selv var ikke klar over at han skulle få tillit som kaptein før spørsmålet dukket opp på pressekonferansen.

– Det er sensasjonelt. Jeg hører om dette for første gang. Det blir ikke bedre enn å spille som kaptein i avskjedskampen. Da kan man bare si takk, sa Galatasaray-spissen.

Podolski debuterte for Tysklands A-landslag i 2004. Han har scoret 48 mål på 129 kamper.

