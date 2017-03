Norges Belfast-statistikk nær K-punktet

Siden 1990 har alle norske landslagssjefer unntatt Per-Mathias Høgmo møtt nordirene i Belfast, og alle fem kamper er vunnet – med samlet målscore 15-3.

Lagerbäck førte Sverige til fem sluttspill på rad (2000-2008) og Island til den historiske EM-festen i fjor. Han ledet Nigeria i VM-sluttspillet i 2010 og har dermed vært i seks av de åtte strake sluttspillene som har gått uten norsk deltakelse.

Han behøver derfor ikke å svette veldig ved det han har å leve opp til i en nasjon som har ramlet i åtte kvalifiseringer på rad og som mer eller mindre har kråkehoppet bort mulighetene i den niende (tre poeng på fire kamper i fjor høst).

Med all respekt for Høgmos tidligere trenermeritter, bommet han som landslagssjef så fullstendig på hoppkanten og falt ned så høyt oppe i bakken at onde tunger kan more seg med å hevde at Lagerbäck hopper etter Eddie the Eagle.

Vonde minner

Men så er det Belfast-statistikken. Windsor Park er den ene arenaen som i et kvart århundre har vært et norsk fort, og det er der Lagerbäck setter utfor søndag i en debutkamp Norge må vinne om lagets lille sjanse til VM-deltakelse skal leve til sommeren.

Det er en stadion der Nord-Irlands tre kamper mot Norge spilt på 2000-tallet ga sammenlagt 10-1 i norsk favør. Selv har Lagerbäck dårlige minner derfra.

–Jeg tror jeg har vært der bare en gang, og da tapte vi 1-2. Jeg pleier å si at jeg gjorde min eneste feil der, sa Lagerbäck mandag med en selvironisk latter om EM-kvalifiseringskampen 28. mars 2007.

–Jeg byttet ut en spiller (Anders Svensson) i pausen fordi jeg var skuffet over ham, og det lærte meg mye. Siden har jeg ikke byttet ut noen uten bedre grunn, fortsatte han om kampen for nesten akkurat 10 år siden.

– Ellers har jeg fortrengt det meste om den kampen.

Seiersrekke

Egil "Drillo" Olsen spilte i Belfast to ganger, en i hver av sine perioder som landslagssjef. Det ble 2-0 i 1996 og 3-0 i 2012.

Da Åge Hareide i 2004 ledet landslaget første gang på europeisk jord (etter tre seirer i Asia), var det på Windsor Park. Morten Gamst Pedersen debuterte og scoret to ganger: 4-1.

Tre år tidligere vant Nils Johan Sembs landslag 4-0 i en kamp som nær var blitt avlyst på grunn av snøvær. Thorstein Helstad scoret to mål.

Selv Ingvar Stadheim, som opplevde bare fire seirer på sine 21 landskamper, vant i Belfast. Det ble 3-2-seier i 1990 etter Erland Johnsens vinnermål på overtid.

Ikke nok med det: Alle de fem strake seierskampene ble spilt i februar eller mars, før den norske sesongstarten.

I kvalifisering har ikke landene møttes siden midten av 1970-tallet. Den gang vendte Tom Lund 0-1 til seier 2-1 på Ullevaal med to mål, mens Nord-Irland fikk revansj med 3-0 høsten etter. Seieren i 1975 er nordirenes eneste mot Norge.

Nå skal det sies at Nord-Irland har tatt store steg de siste årene, og laget var i motsetning til Norge med i EM-sluttspillet i fjor. I VM-kvalifiseringen er Nord-Irland tre plasser og fire poeng foran Norge. I Lagerbäck-debuten er den grønne streken i overgangen.

