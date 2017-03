NBA-stjerne: – Følte meg som Usain Bolt

Med langt mindre enn ti sekunder igjen å spille fikk Harden ballen under egen kurv. Rockets lå under med ett poeng. Lagets fremste stjerne svarte med å tilbakelegge hele banens lengde på det han selv opplevde som rekordtid, før han prikket inn de to poengene som ga 125-124-seier.

– Jeg løp så fort. Jeg følte at jeg var Usain Bolt, sa Harden etter kampslutt.

Da ballen lå i kurven gjensto det 2,4 sekunder på kampklokka.

Harden noterte seg for 39 poeng og 11 poenggivende pasninger i oppgjøret. I tillegg ble det sju returer.

Mandagens duell i Houston sto mellom NBAs nest mest og tredje mest poengplukkende lag denne sesongen.

Gary Harris ledet an for Denver Nuggets med 28 poeng. Det var karrierebeste.

