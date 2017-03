Lagerbäck vil gjøre Norge best i hodet

– Beslutsfattande, decision making. Det er noe vi kan bli best i verden på. Det handler om å automatisere så mye som mulig, om at spillerne skal vite hva de gjør i ulike situasjoner, sa Lagerbäck da han tirsdag ble bedt om å utdype sin tidligere uttalelse om at tekniske feil alltid vil forekomme i fotballen, men at han håper å luke bort relasjonelle feil.

– Mye ser allerede bra ut, og jeg har en viss forventning om at vi skal se få feil i beslutningstaking. Men dere må spørre spillerne. Blir det for mange endringer og nyheter, så er faren at de tenker for mye på det og slutter å spille fotball, sa han.

NTB spurte Stefan Johansen om det blir for mye.

– Det er mye på kort tid, mye taktikkprat om hvordan han vil at ting skal se ut, men jeg tror det er rett vei å gjøre det når det er så kort til en viktig kamp. Han er klar og tydelig på hva han vil, og jeg tror vi skal få det til, sa midtbanesjefen.

Spillerne har også fått høre Lagerbäcks uttalelse om at de kan bli verdens beste i sine valg på banen.

– Ja, det har han sagt til oss også. Det er noe han setter veldig stort fokus på. Det er et vidt begrep, men det er veldig viktig. Absolutt en suksessfaktor, sa Johansen til NTB.

Relasjoner

Både på mandagens åpne og tirsdagens lukkede trening delte Lagerbäck troppen i to ellevere som spilte mot hverandre på hel bane, der spillerne opptrådte i sine posisjoner.

– Jeg har ikke begynt å rette noe inn mot laguttaket. Jeg endret litt på kombinasjonene i dag. Fortsatt spilte alle i sin posisjon, men med litt andre spillere å forholde seg til. All type trening i et landslag handler om å lære sin rolle og lære å kjenne de man samarbeider mest med. For eksempel er relasjonene mellom sideback og kantspiller veldig viktig, sa han.

– En faktor for å bli god er definitivt at man jobber mye med denne typen trening, organisasjonstrening. Mange synes ikke det er så gøy, og da er det viktig å ha stor mental styrke. Det hadde Island. Hittil har vi bare hatt to treninger, men det ser lovende ut med de norske.

Best

Lagerbäck hadde enorm suksess med Islands landslag, som han førte til kvartfinale i fjorårets EM-sluttspill. Var islendingene best i verden i beslutningstaking, eller organisering om man vil?

– Jeg liker ikke så godt å sitte og prate om meg selv på den måten, men jeg synes kanskje at Island var et av de best organiserte lagene i EM. Det synes jeg nok.

Lagerbäck har ikke møtt noen motbør fra spillerne hittil under samlingen, men han har invitert dem til å komme med feedback om det nye regimet under et møte torsdag.

– Vi har pratet om at vi må være 100 prosent profesjonelle på og utenfor banen. Det finnes ingen snarveier. Man må jobbe hardt. Så langt har det sett bra ut.

