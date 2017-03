Löw: – Bastian prøvde alt i United

– Vi snakket sammen for noen uker siden, sier Löw om sin tidligere landslagskaptein, ifølge Sky Sports.

– Bastian sa at han ga alt han hadde på treningene (i United). Han har vist treneren hva han kan gjøre på banen. Etter hvert så det ut til at det var litt lys i horisonten, men til slutt virket det som om det bare ikke funket for ham der. Nå har han valgt en ny klubb i en stor by, noe han liker. Storbyer gir ham en viss grad av anonymitet, sier Löw om den tidligere Bayern München-stjernen.

Tidligere tirsdag ble det klart at United slipper midtbaneveteranen til MLS-klubben Chicago Fire.

– Kjære United-fans. Jeg har bestemt meg for å skrive under for Chicago Fire. Jeg skulle ønske at jeg kunne gjort mer for dere, men nå var det på tide med et skifte. Takk for all støtte. Jeg har stor tro på at José Mourinho og hans team vil bringe trofeene tilbake til klubben, sa Schweinsteiger i en video på sin Instagram-konto tirsdag.

Schweinsteiger ble hentet til United av Louis van Gaal sommeren 2015. Han fikk kun fire kamper under Mourinho denne sesongen.

