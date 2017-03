King: – Ikke fornøyd før jeg når 15 PL-mål

– Før sesongen sa jeg at målet mitt var 15 scoringer. Jeg er fornøyd når jeg når det målet, ikke før, sier han.

– Jeg har holdt meg skadefri og har en Premier League-sesong i beina som jeg lærte mye av. Jeg har vokst som spiller og person. Selvtilliten er på plass og formen er der. Det ser lyst ut, sier King, som trives på scoringslisten med de store stjernene.

– Jeg vil ikke kalle meg selv superstjerne ennå, men jeg prøver å bli det. Det er gøy at det har løsnet og at jeg scorer mål. Endelig får jeg spille i posisjonen min. Jeg har vært veldig mye lav tier og kant, men jeg har hele tiden sagt at jeg er spiss. Jeg har spilt det i det siste og er nærmere mål. Det er gøy å være på samme liste som toppspillere i verden.

King deler 10.-plassen med Eden Hazard og Fernando Llorente. Foran er Romelu Lukaku, Harry Kane, Alexis Sánchez, Diego Costa, Zlatan Ibrahimovic, Dele Alli, Jermain Defoe, Sergio Agüero og Sadio Mané.

Imponert

Landslagssjef Lars Lagerbäck er imponert over det King har fått til.

– 11 mål for en klubb på nedre halvdel av tabellen i Premier League er en god fasit. Det virker også som han er blitt bedre i løpet av den tiden jeg har fulgt med på ham. Han er blitt mer effektiv, sa han.

King har også fått et godt inntrykk av den nye landslagssjefen.

– Han er veldig konkret og nøyaktig når han formidler hva han vil og hvordan han vil at vi skal bruke informasjonen hans. Det har vært mye på kort tid, men han forklarer ting veldig bra og formidler på en måte som gjør at vi ikke må stille spørsmål i møtene, sier han til NTB.

– Jeg tror ikke jeg og Dio (Adama Diomande) forstår svensken hans 100 prosent av tiden, men 99 iallfall.

Den mentale utfordringen har vært større enn den fysiske så langt.

Informasjon

– Treningene har vært veldig rolige. Det meste har vært taktisk. Jeg svettet ikke mye i dag, og i går var det egentlig ikke så mye trening. Det var gåtempo det meste av tiden, sier King.

– Kanskje må det til når han er ny og vil ha mye informasjon inn i hodene våre om måten vi skal spille på. Vi har fått inn veldig mye på to dager, og jeg tror det skal bli bra til søndag.

Bournemouth har ni seriekamper igjen, og King har godt håp om å nå målet sitt på 15 scoringer.

– Det var nok mange som hevet øyenbrynene da jeg sa det. Jeg tror bare det var jeg og kompisene mine som hadde tro på det. Fortsatt har jeg en jobb å gjøre, og jeg gleder meg til å komme tilbake til klubben, sa han.

– Men først må jeg prøve å hjelpe Lars og Norge til å få tre poeng søndag.

