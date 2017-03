Inspirerende dager for debutant Berge

– Det er veldig stort å komme hit og være del av troppen på en landslagssamling. Det er en drøm som går i oppfyllelse å få være blant disse store profilene, sier han til NTB og forteller at han har fått en veldig god mottakelse.

– Helt eksemplarisk. Denne spillergruppa er helt rå. Alle har vært imøtekommende, og jeg har funnet meg til rette veldig tidlig.

Berge rakk aldri å tenke særlig på landslaget før hans første innkalling kom.

– Jeg har vært opptatt av hverdagen i Belgia, å finne meg til rette der på best mulig måte og jobbe hardt hver dag for å ta ytterligere steg, sier han.

Det har også gått over all forventning.

Godt liv

– Livet i Belgia er veldig bra. Jeg har hatt en veldig fin tilpasningsfase og kommet inn i alt på en god måte. Spillerne og klubben har tatt meg godt imot, og i senere tid har jeg fått mye tillit. Jeg har bygget på det, og vi har gjort gode kamper som lag, sier han.

– Jeg har det også godt utenfor banen. Byen og kulturen er super, og jeg trives veldig.

Mange norske spillere sliter med å ta spranget fra hjemlig eliteserie til proffklubber i utlandet, men for Berge har det gått i rekordfart siden overgangen fra Vålerenga i fjor høst.

– Jeg er selvfølgelig fornøyd med klubbvalget så langt. Jeg ønsket å ta sjansen, og jeg skjønte tidlig at dette kunne være en god mulighet til å komme meg inn i en ny liga og et nytt land. De første månedene har gått bra, og nå får jeg bare jobbe på og sørge for at det fortsetter.

"Riktig, riktig god"

Landslagssjef Lars Lagerbäck har pene ting å si om unggutten som i Genk imponerer på sentral midtbane.

– Ut fra sin alder er han en veldig god fotballspiller. Han har ikke bevist det på høyeste nivå ennå, selv om han spiller på godt nivå i Belgia. Om han vil selv, kan han bli "riktig, riktig bra", sa svensken tirsdag.

– Sa han det? Det er selvfølgelig hyggelig å høre. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av ham her på samlingen. Han er en trener med masse erfaring som har oppnådd veldig gode resultater. Vi har fått klar og tydelig beskjed om hvordan vi skal jobbe framover, og jeg ser veldig fram til det. Jeg er klar for å jobbe hardt og lære hver dag, sier Sander Berge.

(©NTB)