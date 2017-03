Golfstjerne: – Gleder meg til det over

Årets utgave av den prestisjetunge turneringen er bare to uker unna. Det bringer fram høyst blandede følelser hos den amerikanske golfstjernen Spieth.

For ett år siden var 23-åringen svært nær ved å bli den fjerde spilleren i historien med to strake Masters-seirer. Foran de ni siste hullene hadde han fem slags ledelse på forfølgerne. Ingenting tydet på Spieth ville gi fra seg den tradisjonsrike grønne vinnerjakken som ventet på ham i klubbhuset.

Så fulgte imidlertid en av golfhistoriens største kollapser. Spieth tapte seks slag til konkurrentene på de tre hullene som fulgte. To ganger slo han i vannet på hull nummer 12 i det som kalles Rae's Creek.

Da status skulle gjøres opp etter endt turnering, var han slått med tre slag av den overraskende engelske vinneren Danny Willett.

Venter nye spørsmål

Nå er Spieth snart klar for en retur til Augusta-banen. Der venter det garantert flere spørsmål om fjorårets kollaps. Amerikaneren innrømmer at det ikke bare blir enkelt.

– Uansett hva som skjer i Masters, om jeg får en ny grønn jakke eller misser cuten eller blir nummer 30, skal det bli godt å bli ferdig med det, sier han.

– Hver Masters-turnering lever i et helt år. Det bringer et ikke-golfinteressert publikum til denne idretten. For å være brutalt ærlig, skal det bli godt når det nevnte året snart er omme, tilføyer Spieth.

Slo tilbake

23-åringen har deltatt i Masters tre ganger. Ingen av gangene har han endt dårligere enn nummer to. I 2014 ble han kun slått av Bubba Watson, og året etter gikk han til topps. I fjor ble det ny annenplass etter problemene på sisterunden.

– Denne kommer til å gjøre vondt lenge, sa Spieth etter fjorårets vonde opplevelse.

Golfstjernen har samtidig vist evne til å legge ting raskt bak seg. Allerede en måned etter fjorårets Augusta-kollaps gikk han til topps i en annen turnering på PGA-touren. Og seierskontoen er allerede åpnet i 2017 med en sterk seier i turneringen på Pebble Beach.

Bookmakerne har ikke nølt med å gjøre Spieth til favoritt foran årets Masters-turnering. Dustin Johnson følger nærmest.

